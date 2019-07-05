Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов перенёс операцию в одной из московских клиник, в настоящее время артист чувствует себя хорошо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на продюсера группы Андрея Разина.

«Юра давал концерт в Сочи, у него до этого ещё были сильные головные боли, он держался на антибиотиках, болеутоляющих, но тут ему стало совсем плохо», — сказал он.

По его словам, были вызваны врачи, которые сказали «срочно госпитализировать» Шатунова.

«Юра отработал концерт и улетел в Москву. Здесь провели обследование, у него нашли воспаление гайморовой пазухи. Вчера сделали операцию, Юра чувствует себя хорошо, спасибо врачам», — добавил он.

Как заявил в беседе с kp.ru директор артиста Аркадий Кудряшов, Шатунов был госпитализирован 2 июля. Рентген «выявил воспалительный процесс левой гайморовой пазухи», после чего была назначена операция.