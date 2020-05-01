Актёр Симонов прокомментировал сообщения о смерти Евгения Фёдорова

Актёр театра и кино, народный артист России Владимир Симонов в разговоре с RT поделился воспоминаниями о старейшем актёре Театра им. Вахтангова, заслуженном артисте РСФСР Евгении Фёдорове.

«Евгений Фёдоров — настоящий человек театра. Он любил его, берёг, поэтому так долго прослужил в нём. Он именно прослужил в Театре им. Вахтангова. Был, по-моему, счастлив от этого, от того, что находится в таком великом месте. Мы его очень берегли, ценили. Помимо театральных работ, он влиял и на жизнь театра, это важно. Мне очень жаль», — сказал Симонов.

Евгений Фёдоров скончался в возрасте 96 лет.

Коллектив Театра им. Вахтангова выразил соболезнования близким Фёдорова и уточнил, что о церемонии прощания будет объявлено дополнительно.

В последнее время актёр играл в спектаклях «Улыбнись нам, Господи» Кановича (Рабби Авиэзер) и «Последние луны» Гордона и Миллера (обитатель пансиона).