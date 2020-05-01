Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

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Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжелой болезни. Об этом сообщил участник коллектива Сергей Кузнецов.
Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
  • © facebook.com/ninakirso

«Мы, композитор Анатолий Розанов, группа «Фристайл», группа «Дети Фристайла» с глубоким прискорбием сообщаем, что 30 апреля 2020 года в Полтаве после тяжёлой продолжительной болезни скончалась Нина Владиславовна Кирсо», — написал он в Instagram.

В 2018 году у артистки случился инсульт, она впала в кому.

Ранее сообщалось, что актёр Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии Альберт Панков скончался в возрасте 86 лет

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