Кинокритик оценил будущее индустрии кино

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Кинокритик Кирилл Разлогов оценил будущее индустрии кино.
Кинокритик оценил будущее индустрии кино
  • РИА Новости

«Думаю, что те фильмы, которые начаты, будут завершены. Многие картины сейчас сразу выходят онлайн, от кинотеатральных премьер отказываются. Есть вопросы, связанные с фестивалями, премиями», — заявил он в беседе с Nation News.

По его мнению, экранное творчество как таковое не исчезнет, а расширится, получив новые формы благодаря стриминговым сервисам.

Ранее генеральный директор «Бюллетеня кинопрокатчика» Мария Вогт в беседе с телеканалом «360» прокомментировала решение Американской киноакадемии допускать к отбору на премию «Оскар» фильмы, которые показывали только онлайн, а не в кинотеатрах.

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