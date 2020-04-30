Кинокритик оценил будущее индустрии кино

Кинокритик Кирилл Разлогов оценил будущее индустрии кино.

«Думаю, что те фильмы, которые начаты, будут завершены. Многие картины сейчас сразу выходят онлайн, от кинотеатральных премьер отказываются. Есть вопросы, связанные с фестивалями, премиями», — заявил он в беседе с Nation News.

По его мнению, экранное творчество как таковое не исчезнет, а расширится, получив новые формы благодаря стриминговым сервисам.

Ранее генеральный директор «Бюллетеня кинопрокатчика» Мария Вогт в беседе с телеканалом «360» прокомментировала решение Американской киноакадемии допускать к отбору на премию «Оскар» фильмы, которые показывали только онлайн, а не в кинотеатрах.