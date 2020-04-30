Эксперт оценила изменения в правилах отбора фильмов для участия в «Оскаре»
- Reuters
«Это решение антикризисное. Конечно, никто не хотел бы, чтобы премия не состоялась. А ввиду нынешних событий многие картины действительно минуют кинопрокат и вроде как вынужденно лишаются возможности получить «Оскар», — заявила она в беседе с телеканалом «360».
При этом она отметила, что обычно большая часть картин, которые попадают на «Оскар», выходит осенью, пройдя своеобразный путь через фестивали. Нововведение же снимает с продюсеров обязанность выйти именно в кинотеатрах.
Ранее режиссёр Владимир Хотиненко в беседе с Newinform прокомментировал сообщение о том, что организаторы кинопремии «Оскар» временно изменили правила отбора в связи с пандемией коронавируса.