Эксперт оценила изменения в правилах отбора фильмов для участия в «Оскаре»

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Генеральный директор «Бюллетеня кинопрокатчика» Мария Вогт прокомментировала решение Американской киноакадемии допускать к отбору на премию «Оскар» фильмы, которые показывали только онлайн, а не в кинотеатрах.
Эксперт оценила изменения в правилах отбора фильмов для участия в «Оскаре»
  • Reuters

«Это решение антикризисное. Конечно, никто не хотел бы, чтобы премия не состоялась. А ввиду нынешних событий многие картины действительно минуют кинопрокат и вроде как вынужденно лишаются возможности получить «Оскар», — заявила она в беседе с телеканалом «360».

При этом она отметила, что обычно большая часть картин, которые попадают на «Оскар», выходит осенью, пройдя своеобразный путь через фестивали. Нововведение же снимает с продюсеров обязанность выйти именно в кинотеатрах.

Ранее режиссёр Владимир Хотиненко в беседе с Newinform прокомментировал сообщение о том, что организаторы кинопремии «Оскар» временно изменили правила отбора в связи с пандемией коронавируса.

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