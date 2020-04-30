Первый канал в прямом эфире покажет ставшее заменой Евровидению шоу

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Первый канал покажет музыкальное шоу Eurovision: Europe Shine а Light, которое будет транслироваться в прямом эфире 16 мая вместо финала отменённого конкурса «Евровидение-2020».
Первый канал в прямом эфире покажет ставшее заменой Евровидению шоу
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  • globallookpress.com

«Шоу Europe Shine а Light, лишённое соревновательной составляющей, станет своеобразным чествованием всех песен, которые должны были представлять свои страны на конкурсе в Роттердаме», — рассказали в пресс-службе телеканала.

Отмечается, что шоу будут транслировать 46 стран.

Также известно, что в рамках мероприятия все участники Евровидения-2020, находясь в своих странах, вместе исполнят песню Love Shine а Light группы Katrina and the Waves — победителя Евровидения 1997 года.

18 марта стало известно, что конкурс «Евровидение-2020» отменён в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе.

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