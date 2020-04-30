В ЯНАО представили финал мультфильма про коронавирус
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Об этом сообщает издание «Вслух.ру».
Вторую, заключительную серию можно увидеть на канале учреждения в YouTube. По сюжету мир спасают доброта и чистота.
Над персонажами и историей работали сотрудники детского центра и сектора визуальных технологий Музейно-выставочного комплекса имени И.С. Шемановского.
Ранее эпидемиолог Олег Юрин, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.