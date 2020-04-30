В ЯНАО представили финал мультфильма про коронавирус

Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского представил финал мультфильма про коронавирус.

Об этом сообщает издание «Вслух.ру».

Вторую, заключительную серию можно увидеть на канале учреждения в YouTube. По сюжету мир спасают доброта и чистота.

Над персонажами и историей работали сотрудники детского центра и сектора визуальных технологий Музейно-выставочного комплекса имени И.С. Шемановского.

Ранее эпидемиолог Олег Юрин, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.