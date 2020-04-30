В ЯНАО представили финал мультфильма про коронавирус

Короткая ссылка
Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского представил финал мультфильма про коронавирус.
В ЯНАО представили финал мультфильма про коронавирус
  • © Geber86
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает издание «Вслух.ру».

Вторую, заключительную серию можно увидеть на канале учреждения в YouTube. По сюжету мир спасают доброта и чистота.

Над персонажами и историей работали сотрудники детского центра и сектора визуальных технологий Музейно-выставочного комплекса имени И.С. Шемановского.

Ранее эпидемиолог Олег Юрин, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить