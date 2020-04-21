На Ямале сняли мультфильм про коронавирус

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На Ямале сняли пластилиновый мультсериал «Как вирус корону нашёл».
На Ямале сняли мультфильм про коронавирус
  • © Пресс-служба мэрии Москвы

Как передаёт портал «Вслух.ру», над персонажами и историей работали сотрудники детского центра и сектора визуальных технологий Музейно-выставочного комплекса имени И.С. Шемановского.

«Очень надеюсь, что маленькие зрители запомнят простые правила гигиены: будут обрабатывать руки антисептиком, всегда мыть овощи и фрукты, носить маски и обязательно верить, что добро всегда побеждает зло», — отметила автор сценария, научный сотрудник детского центра Кристина Клочихина.

Уточняется, что финал мультфильма будет снят на основе лучшего сценария, предложенного зрителями.

Ранее врач-педиатр Татьяна Буцкая, председатель Всероссийского общественного движения «Совет матерей», президент Ассоциации производителей и потребителей детских товаров и услуг «Выбор родителей», в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказала, как обезопасить детей от бытовых травм во время режима самоизоляции.

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