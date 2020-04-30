В лесах Удмуртии вводят особый противопожарный режим

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В лесах Удмуртии вводят с 1 мая особый противопожарный режим.
В лесах Удмуртии вводят особый противопожарный режим
  • РИА Новости

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства природы.

«В этот период запрещается разведение костров, сжигание мусора, проведение всех видов пожароопасных работ с использованием открытого огня», — заявили в ведомстве.

Нарушителям грозят штрафы. Гражданам — до 5 тыс. рублей, должностным лицам — до 50 тыс. рублей, юрлицам — до 1 млн рублей.

Ранее, как сообщало интернет-издание «Янтарный край», Балтфлот рассказал о подготовке к пожароопасному сезону.

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