В лесах Удмуртии вводят особый противопожарный режим

В лесах Удмуртии вводят с 1 мая особый противопожарный режим.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства природы.

«В этот период запрещается разведение костров, сжигание мусора, проведение всех видов пожароопасных работ с использованием открытого огня», — заявили в ведомстве.

Нарушителям грозят штрафы. Гражданам — до 5 тыс. рублей, должностным лицам — до 50 тыс. рублей, юрлицам — до 1 млн рублей.

Ранее, как сообщало интернет-издание «Янтарный край», Балтфлот рассказал о подготовке к пожароопасному сезону.