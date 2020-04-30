Найк Борзов рассказал о работе в условиях режима самоизоляции

Рок-музыкант Найк Борзов рассказал, как занимается творчеством в условиях режима самоизоляции.

В беседе с НСН он отметил, что последний год был «в карантине» и готовил к выходу новую пластинку.

«Последний год я находился в плотном карантине, записывал пластинку и не общался практически ни с кем. Давал очень мало концертов и, собственно, сейчас продолжаю в том же режиме. Альбом уже почти готов: я доделываю последние штрихи, вовсю идёт сведение», — пояснил музыкант.

Ранее актёр Юрий Стоянов в беседе с Nation News рассказал, что делает во время режима самоизоляции.