В «Москвариуме» впервые родились детёныши синепятнистых скатов

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В «Москвариуме» впервые появились на свет детёныши синепятнистых рифовых скатов-хвостоколов.
В «Москвариуме» впервые родились детёныши синепятнистых скатов
  • © mos.ru

Как передаёт сайт «Москва 24», в природе скаты тэниура-лимма живут в прибрежных водах Индийского и западной части Тихого океанов и отличаются своей эффектной окраской.

«Они могут быть жёлто-коричневого, красно-коричневого или оливкового оттенков. На спине у таких скатов есть множество круглых ярко-синих пятен, благодаря которым они получили свое название — синепятнистые. Вдоль хвоста по бокам проходят две узкие полосы ярко-синего цвета», — сообщает портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что два детёныша мужского пола появились у самки Лиммы и самца Тэни.

Имена детёнышам выберут путём народного голосования, итоги которого подведут 8 мая.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что в Московском зоопарке появились на свет детёныши гривистых волков, занесённых в Международную Красную книгу. 

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