В России спрогнозировали экстремальные температуры в ряде регионов летом

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Пресс-служба Росгидромета сообщила, что летом в ряде регионов России ожидаются периоды экстремально высоких температур.
В России спрогнозировали экстремальные температуры в ряде регионов летом
  • РИА Новости

«В ряде регионов России прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокой температурой. Этот вывод связан с одним из выраженных проявлений климатических изменений, а именно с увеличением повторяемости и интенсивности волн тепла», — говорится в сообщении.

Как поясняют в Росгидромете, волной тепла называется период, когда температура в летние месяцы в течение пяти дней превышает климатическую норму на 5 °С и более.

Сильной жарой в умеренных широтах считается +30 °С, в южных районах страны — +35 °С.

Климатолог Алексей Карнаухов в беседе с сайтом «Москва 24» оценил прогнозы, согласно которым лето 2020 года может стать одним из самых жарких.

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