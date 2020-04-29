Режиссёр Сергей Дворцевой оценил изменение правил отбора фильмов на участие в «Оскаре»

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Российско-казахстанский режиссёр документального и игрового кино, член Американской киноакадемии Сергей Дворцевой прокомментировал сообщение о том, что организаторы премии «Оскар» временно изменили правила отбора в связи с пандемией коронавируса и разрешили участвовать в конкурсе в 2021 году фильмам, которые были показаны онлайн, а не в кинотеатрах.
Режиссёр Сергей Дворцевой оценил изменение правил отбора фильмов на участие в «Оскаре»
  • © David Bro
  • globallookpress.com

«Я уверен, что это временная мера в связи с общемировым карантином. Чтобы как-то сохранить в этом году всю эту «оскаровскую» систему. И как только всё кончится, они снова вернутся к показам в кинотеатрах, как мне декларировали», — сказал Дворцевой в беседе с Newinform.

Как считает режиссёр, инициатива должна отлично сработать в краткосрочной перспективе.

По мнению Дворцевого, полностью в онлайн кино не уйдёт, и оно сохранится в кинотеатрах.

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