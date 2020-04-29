Режиссёр Сергей Дворцевой оценил изменение правил отбора фильмов на участие в «Оскаре»
- © David Bro
- globallookpress.com
«Я уверен, что это временная мера в связи с общемировым карантином. Чтобы как-то сохранить в этом году всю эту «оскаровскую» систему. И как только всё кончится, они снова вернутся к показам в кинотеатрах, как мне декларировали», — сказал Дворцевой в беседе с Newinform.
Как считает режиссёр, инициатива должна отлично сработать в краткосрочной перспективе.
По мнению Дворцевого, полностью в онлайн кино не уйдёт, и оно сохранится в кинотеатрах.
Ранее актриса Сальма Хайек в беседе с kp.ru рассказала о мексиканских режиссёрах в Голливуде.