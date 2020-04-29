Семь зданий в Мурманской области стали объектами культурного наследия

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Семь зданий в Мурманской области включены в список объектов культурного наследия регионального значения.
Семь зданий в Мурманской области стали объектами культурного наследия
  • © Илья Тимин
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nord-News.

Соответствующее распоряжение опубликовало областное Минкультуры.

Шесть объектов расположены в Мурманске. Речь идёт о зданиях казначейства на проспекте Кирова, областного суда на улице Пушкинской, управления внутренних дел и дома торговли на проспекте Ленина.

Также в перечень попали дом на улице Траловой, дом №19 и здание отдела кадров Мурманского морского пароходства на улице Володарского.

В Мончегорске памятником культуры признан дом №11 на проспекте Металлургов.

Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют отреставрировать башню бывшего Хорошёвского конного завода.

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