Семь зданий в Мурманской области стали объектами культурного наследия
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- РИА Новости
Об этом сообщает Nord-News.
Соответствующее распоряжение опубликовало областное Минкультуры.
Шесть объектов расположены в Мурманске. Речь идёт о зданиях казначейства на проспекте Кирова, областного суда на улице Пушкинской, управления внутренних дел и дома торговли на проспекте Ленина.
Также в перечень попали дом на улице Траловой, дом №19 и здание отдела кадров Мурманского морского пароходства на улице Володарского.
В Мончегорске памятником культуры признан дом №11 на проспекте Металлургов.
Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют отреставрировать башню бывшего Хорошёвского конного завода.