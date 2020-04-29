На ТВ рассказали о рекордных показателях сериала «Зулейха открывает глаза»

Выпущенный телеканалом «Россия» сериал «Зулейха открывает глаза» продемонстрировал рекордные показатели в эфире. Как сообщили в пресс-службе ВГТРК, по итогам показа восьми эпизодов ленты можно заключить, что премьера прошла «триумфально».

«По итогам показа «Зулейха открывает глаза» по рейтингу возглавила топ-10 премьерных сериалов всего будничного прайма 2020 года в аудиториях «18+» и «4+». Средняя доля в совершеннолетней аудитории составила 20,9% при рекордном среднем рейтинге в 7,4%. Аналогичный тренд и в измеряемой телеаудитории от четырёх лет и выше: средняя доля 20%, усреднённый рейтинг 6,4%», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, «Зулейха» стала самым рейтинговым премьерным сериалом среди всех телеканалов в аудиториях «18+» и «4+» с 1 января 2019 года. В 2018 году показатели были выше только у исторической драмы «Годунов».

Отмечается, что на YouTube восемь серий фильма собрали суммарно 18,4 млн просмотров.

Ранее председатель комитета Госдумы России по культуре Елена Ямпольская прокомментировала скандал вокруг сериала «Зулейха открывает глаза».