Председатель комитета Госдумы России по культуре Елена Ямпольская прокомментировала скандал вокруг сериала «Зулейха открывает глаза» — экранизации одноимённого романа Гузель Яхиной.

«Для меня всегда важнее художественная правда. Правда историческая — это то, о чём мы спорим и будем спорить, и вряд ли когда-нибудь придём к единому мнению, а художественная — то, что мы чувствуем, тут обмануть нельзя», — заявила Ямпольская в ходе онлайн-конференции в МИА «Россия сегодня».

По её мнению, поначалу с художественной правдой в сериале было неплохо, однако к концу что-то переменилось.

«Может быть, нерационально были использованы материальные ресурсы, может быть, не хватило времени, но совершенно очевидно, что авторы заторопились, и смотреть стало уже не так интересно», — пояснила глава комитета.

В то же время Ямпольская подчеркнула, что не понимает причин возникшей вокруг ленты «истерии».

«Я человек, чрезвычайно любящий своё советское детство, с искренним теплом относящийся к советскому наследию, советской истории, но никакого оголтелого антисоветизма, в котором сериал обвиняют, не увидела. Что касается оскорбления чувств верующих, искренне не понимаю, в чём оно заключается. Конечно, выходка с перечислением при перекличке заключённых имён и фамилий реальных муфтиев — решение неостроумное и глуповатое. Думаю, сделано это было именно по глупости, а не по злому умыслу. Но что тут оскорбительного, если твоё имя перечисляется среди жертв, среди осуждённых — причём невинно осуждённых, как вы понимаете по контексту сериала?» — отметила депутат.

Она также выразила огорчение тем, что в настоящее время на телевидении нет ни одной площадки, где велись бы серьёзные дискуссии по вопросам отечественного кинематографа.

«Серьёзное обсуждение на одном из основных федеральных каналов, не только в рамках телеканала «Культура», могло бы способствовать тому, чтобы люди включились в разговор по существу. Вообще, зрители имеют право знать, что в данный момент снимается, что у кинематографистов в планах. Чем больше мы будем открывать кинематографическую «кухню», тем сильнее окажется доверие к конечному продукту, чего мы, собственно, и добиваемся. Ведь мы же хотим, чтобы Голливуд на российских экранах постепенно вытеснялся на обочину, уступая мейнстрим отечественному кинематографу. Но делать этого нужно не квотами, не запретами, а формируя и поддерживая живой человеческий интерес», — заключила Ямпольская.

Ранее режиссёр Егор Анашкин и продюсер Ирина Смирнова прокомментировали претензии пользователей сети к сериалу «Зулейха открывает глаза» и объяснили, почему заранее были готовы к шквалу критики.