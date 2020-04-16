«Художественные решения не могут нравиться всем»: создатели сериала «Зулейха открывает глаза» ответили на критику
- © Кадр из сериала «Зулейха открывает глаза» (2019)
13 апреля на телеканале «Россия 1» состоялась премьера восьмисерийного фильма «Зулейха открывает глаза» по одноимённому роману Гузель Яхиной.
Уже первые эпизоды стали причиной бурных дискуссий в сети и критики со стороны части аудитории. Примечательно, что рецензентов не устраивают в сериале вещи разного толка, а многие комментаторы высказываются о картине, её создателях и даже актёрах в резко негативном ключе.
Так, о жёсткой критике в свой адрес рассказала исполнительница главной роли Чулпан Хаматова.
«Я получаю много проклятий в связи с выходом фильма. Мало того что были ожидаемые проклятия со стороны радикально настроенной части татарского общества. Но я с удивлением обнаружила, что добавилась ещё и претензия на тему «осквернения нашей истории», — приводит kp.ru слова Хаматовой, сказанные во время прямого эфира на странице фонда «Подари жизнь» в Instagram.
В социальных сетях можно увидеть немало неодобрительных комментариев в адрес актрисы. Зрители критикуют и работу Хаматовой («переигрывает»), и то, что она не говорит по-татарски. В эпизодах, где должна звучать татарская речь, артистка играет без слов.
Необычный формат — неоднозначная реакция
Режиссёр Егор Анашкин в беседе с RT пояснил, что «молчаливый» путь — творческое решение, призванное показать, как развивался характер героини. По ходу действия Зулейха трансформируется из «безропотной и молчаливой серой мышки» в способного защитить свою позицию человека. «Для того чтобы заговорить, сперва надо молчать», — отметил постановщик.
Генеральный продюсер кинокомпании «Русское» Ирина Смирнова подчеркнула, что перед Чулпан Хаматовой стояла сложная задача выразить мысли и эмоции героини без слов и актриса с ней успешно справилась. По словам Смирновой, съёмочная группа учитывала, что подобные эксперименты придутся по вкусу не всей аудитории: люди привыкли к давно устоявшимся телевизионным форматам.
«Понятно: неподготовленный человек включает телевизор, а у него главная героиня молчит всю дорогу и пытается играть глазами; пытается передать своим телом, что она думает и чувствует. Конечно, это вызовет у части населения оторопь или по крайней мере удивление», — заметила продюсер.
- © Кадр из сериала «Зулейха открывает глаза» (2019)
Некоторые зрители писали, что в сериале опущены ряд, по их мнению, важных деталей из книги. В ответ на это режиссёр напомнил о необходимости учитывать разницу между кинематографом и литературой.
«Если бы мы в кино показывали, как Зулейха проснулась, полезла на чердак, понюхала гуся, потом достала ягоды, потом пошла с утра на кладбище, это невозможно было бы смотреть. Книга оперирует одними образными средствами и способами передачи их, а кино — совершенно другими», — подчеркнул Анашкин.
«История о прощении»
Часть комментаторов в ленте пишут, что в сериале не хватает национального колорита. Они указывают на неточности в изображении татарского быта и мусульманских традиций: якобы в кадре неправильно воссозданы интерьеры, одежда и некоторые обычаи. Одни зрители углядели в «Зулейхе» признаки разжигания национальной розни, другие — искажение истории. Так, лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин назвал сериал «пасквилем на советское прошлое». Он намерен требовать прекращения трансляции ленты.
Создатели ленты отмечают, что ожидали такой реакции — как и понимали, что в Татарстане сериал болезненно воспримут те же люди, которые аналогичным образом отреагировали на книгу.
«Надо знать, с каким трепетом и с каким вниманием вся группа и режиссёр старались всё сделать для того, чтобы никого не обидеть в Татарстане», — подчеркнула Ирина Смирнова. Известно, что в работе над фильмом были задействованы несколько исторических консультантов, в том числе сотрудники музеев Татарстана.
Смирнова заостряет внимание на том, что отношение к затронутым сериалом историческим событиям зависит прежде всего от истории семьи конкретного человека, а лента о раскулаченной крестьянке вызывает такой резонанс, поскольку эта тема (в отличие от репрессий среди партийной верхушки или диссидентов) близка многим зрителям.
Егор Анашкин, в свою очередь, объясняет: команда проекта, опираясь на реальные факты, старалась перенести на экран действительно духоподъёмную историю.
«Мы говорим о том, что главная героиня, у которой мужа коммунисты убили, которую саму раскулачили и сослали в Сибирь, нашла в себе силы и мужество простить и полюбить своих врагов. И мне кажется, оттого что эта история вышла в канун Пасхи, это история о прощении, о том, что нужно уметь прощать. И своих врагов нужно прощать», — заметил режиссёр.
Рейтинги
Несмотря на критические отзывы, сериал «Зулейха открывает глаза» показывает хорошие результаты в эфире. Ирина Смирнова отмечает, что успех ленты подтверждают цифры: рейтинг третьей серии составил 22,9%. Таким образом, зрители, оценившие первые эпизоды лично, сохраняют интерес к сериалу:
«Успех первой серии можно было списать на рекламу. (Но после просмотра серии. — RT) зритель не ушёл. Он продолжает смотреть. Это означает, что простые зрители — те, к которым наши критики чаще всего так презрительно относятся, — поняли тонкость фильма лучше, чем профессионалы».
Продюсер подчеркнула, что сериалу предрекали полный провал, но его не произошло. А к отрицательным отзывам создатели ленты были готовы: «Художественное произведение и художественные решения не могут нравиться всем, особенно когда они нестандартные, когда они новые, когда таких ещё не было. Я удивлена на самом деле, что мало критики».
- © Кадр из сериала «Зулейха открывает глаза» (2019)
По мнению Смирновой, большинство зрителей правильно считывают заложенные в сериале идеи. «Радует одно: массовая аудитория на нашей стороне. Массовая аудитория прекрасно понимает, как это всё было несправедливо, ужасно, и воспринимает это всё с болью в сердце и душе», — подчеркнула продюсер.
Автор романа Гузель Яхина заявила ТАСС, что не собирается отвечать на критику. «Я всё уже сказала и в предыдущих интервью, а самое главное — в книге», — приводит её слова агентство.
Семейная история
Роман «Зулейха открывает глаза» впервые был опубликован в 2015 году в издательстве АСТ. Для писательницы эта книга стала литературным дебютом. Сначала Яхина рассказала историю в форме сценария, а затем за восемь месяцев написала сам роман.
Писательница упоминала, что в ходе работы опиралась на опыт своей бабушки, которая прошла через раскулачивание и ссылку. Однако «Зулейха открывает глаза» не биография. В работе над романом Яхина использовала разнообразные источники, включая документы, научные работы и воспоминания участников описываемых событий.
Две части романа сравнивают с книгами Александра Чудакова «Ложится мгла на старые ступени» и Захара Прилепина «Обитель». Писательница признавалась, что оба произведения ей нравятся, однако непосредственно во время работы над «Зулейхой» она специально не читала художественную литературу.
Гузель Яхина отмечала, что считает мини-сериал наиболее удачной формой экранизации романа, а полнометражный фильм для просмотра в кинотеатрах собрал бы очень небольшую аудиторию.