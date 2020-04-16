«Художественные решения не могут нравиться всем»: создатели сериала «Зулейха открывает глаза» ответили на критику

Уже в первые дни после выхода на экраны сериал «Зулейха открывает глаза» стал причиной горячих споров и объектом критики. Кому-то пришлась не по душе игра исполнительницы главной роли Чулпан Хаматовой, другие усмотрели в ленте искажение исторических фактов и разжигание межнациональной розни. В партии «Коммунисты России» сериал назвали «пасквилем на советское прошлое» и потребовали его запрета. В то же время у мини-сериала хорошие рейтинги. В беседе с RT создатели «Зулейхи» — режиссёр Егор Анашкин и продюсер Ирина Смирнова — прокомментировали претензии пользователей сети и объяснили, почему заранее были готовы к шквалу критики.

13 апреля на телеканале «Россия 1» состоялась премьера восьмисерийного фильма «Зулейха открывает глаза» по одноимённому роману Гузель Яхиной.

Уже первые эпизоды стали причиной бурных дискуссий в сети и критики со стороны части аудитории. Примечательно, что рецензентов не устраивают в сериале вещи разного толка, а многие комментаторы высказываются о картине, её создателях и даже актёрах в резко негативном ключе.

Так, о жёсткой критике в свой адрес рассказала исполнительница главной роли Чулпан Хаматова.

«Я получаю много проклятий в связи с выходом фильма. Мало того что были ожидаемые проклятия со стороны радикально настроенной части татарского общества. Но я с удивлением обнаружила, что добавилась ещё и претензия на тему «осквернения нашей истории», — приводит kp.ru слова Хаматовой, сказанные во время прямого эфира на странице фонда «Подари жизнь» в Instagram.

В социальных сетях можно увидеть немало неодобрительных комментариев в адрес актрисы. Зрители критикуют и работу Хаматовой («переигрывает»), и то, что она не говорит по-татарски. В эпизодах, где должна звучать татарская речь, артистка играет без слов.

Необычный формат — неоднозначная реакция

Режиссёр Егор Анашкин в беседе с RT пояснил, что «молчаливый» путь — творческое решение, призванное показать, как развивался характер героини. По ходу действия Зулейха трансформируется из «безропотной и молчаливой серой мышки» в способного защитить свою позицию человека. «Для того чтобы заговорить, сперва надо молчать», — отметил постановщик.

Генеральный продюсер кинокомпании «Русское» Ирина Смирнова подчеркнула, что перед Чулпан Хаматовой стояла сложная задача выразить мысли и эмоции героини без слов и актриса с ней успешно справилась. По словам Смирновой, съёмочная группа учитывала, что подобные эксперименты придутся по вкусу не всей аудитории: люди привыкли к давно устоявшимся телевизионным форматам.

«Понятно: неподготовленный человек включает телевизор, а у него главная героиня молчит всю дорогу и пытается играть глазами; пытается передать своим телом, что она думает и чувствует. Конечно, это вызовет у части населения оторопь или по крайней мере удивление», — заметила продюсер.

© Кадр из сериала «Зулейха открывает глаза» (2019)

Некоторые зрители писали, что в сериале опущены ряд, по их мнению, важных деталей из книги. В ответ на это режиссёр напомнил о необходимости учитывать разницу между кинематографом и литературой.

«Если бы мы в кино показывали, как Зулейха проснулась, полезла на чердак, понюхала гуся, потом достала ягоды, потом пошла с утра на кладбище, это невозможно было бы смотреть. Книга оперирует одними образными средствами и способами передачи их, а кино — совершенно другими», — подчеркнул Анашкин.

«История о прощении»

Часть комментаторов в ленте пишут, что в сериале не хватает национального колорита. Они указывают на неточности в изображении татарского быта и мусульманских традиций: якобы в кадре неправильно воссозданы интерьеры, одежда и некоторые обычаи. Одни зрители углядели в «Зулейхе» признаки разжигания национальной розни, другие — искажение истории. Так, лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин назвал сериал «пасквилем на советское прошлое». Он намерен требовать прекращения трансляции ленты.

Создатели ленты отмечают, что ожидали такой реакции — как и понимали, что в Татарстане сериал болезненно воспримут те же люди, которые аналогичным образом отреагировали на книгу.

«Надо знать, с каким трепетом и с каким вниманием вся группа и режиссёр старались всё сделать для того, чтобы никого не обидеть в Татарстане», — подчеркнула Ирина Смирнова. Известно, что в работе над фильмом были задействованы несколько исторических консультантов, в том числе сотрудники музеев Татарстана.

Смирнова заостряет внимание на том, что отношение к затронутым сериалом историческим событиям зависит прежде всего от истории семьи конкретного человека, а лента о раскулаченной крестьянке вызывает такой резонанс, поскольку эта тема (в отличие от репрессий среди партийной верхушки или диссидентов) близка многим зрителям.

Егор Анашкин, в свою очередь, объясняет: команда проекта, опираясь на реальные факты, старалась перенести на экран действительно духоподъёмную историю.

«Мы говорим о том, что главная героиня, у которой мужа коммунисты убили, которую саму раскулачили и сослали в Сибирь, нашла в себе силы и мужество простить и полюбить своих врагов. И мне кажется, оттого что эта история вышла в канун Пасхи, это история о прощении, о том, что нужно уметь прощать. И своих врагов нужно прощать», — заметил режиссёр.

Рейтинги

Несмотря на критические отзывы, сериал «Зулейха открывает глаза» показывает хорошие результаты в эфире. Ирина Смирнова отмечает, что успех ленты подтверждают цифры: рейтинг третьей серии составил 22,9%. Таким образом, зрители, оценившие первые эпизоды лично, сохраняют интерес к сериалу:

«Успех первой серии можно было списать на рекламу. (Но после просмотра серии. — RT) зритель не ушёл. Он продолжает смотреть. Это означает, что простые зрители — те, к которым наши критики чаще всего так презрительно относятся, — поняли тонкость фильма лучше, чем профессионалы».

Продюсер подчеркнула, что сериалу предрекали полный провал, но его не произошло. А к отрицательным отзывам создатели ленты были готовы: «Художественное произведение и художественные решения не могут нравиться всем, особенно когда они нестандартные, когда они новые, когда таких ещё не было. Я удивлена на самом деле, что мало критики».

© Кадр из сериала «Зулейха открывает глаза» (2019)

По мнению Смирновой, большинство зрителей правильно считывают заложенные в сериале идеи. «Радует одно: массовая аудитория на нашей стороне. Массовая аудитория прекрасно понимает, как это всё было несправедливо, ужасно, и воспринимает это всё с болью в сердце и душе», — подчеркнула продюсер.

Автор романа Гузель Яхина заявила ТАСС, что не собирается отвечать на критику. «Я всё уже сказала и в предыдущих интервью, а самое главное — в книге», — приводит её слова агентство.

Семейная история

Роман «Зулейха открывает глаза» впервые был опубликован в 2015 году в издательстве АСТ. Для писательницы эта книга стала литературным дебютом. Сначала Яхина рассказала историю в форме сценария, а затем за восемь месяцев написала сам роман.

Писательница упоминала, что в ходе работы опиралась на опыт своей бабушки, которая прошла через раскулачивание и ссылку. Однако «Зулейха открывает глаза» не биография. В работе над романом Яхина использовала разнообразные источники, включая документы, научные работы и воспоминания участников описываемых событий.

Две части романа сравнивают с книгами Александра Чудакова «Ложится мгла на старые ступени» и Захара Прилепина «Обитель». Писательница признавалась, что оба произведения ей нравятся, однако непосредственно во время работы над «Зулейхой» она специально не читала художественную литературу.

Гузель Яхина отмечала, что считает мини-сериал наиболее удачной формой экранизации романа, а полнометражный фильм для просмотра в кинотеатрах собрал бы очень небольшую аудиторию.