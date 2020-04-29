Джазовые музыканты проведут концерт в режиме онлайн

Короткая ссылка
Онлайн-концерт, посвящённый Международному дню джаза, пройдёт 30 апреля.
Джазовые музыканты проведут концерт в режиме онлайн
  • Pixabay

Как передаёт сайт «Москва 24», в трансляции примут участие Игорь Бутман, Лариса Долина, Евгений Побожий, а также участники конкурса #Stayhomejazzchallenge из восьми регионов страны. 

Отмечается, что концерты, приуроченные к Международному дню джаза, во многих странах впервые пройдут в онлайн-формате.

Ранее, как сообщала газета «Известия», на портале mos.ru запустили проект «Культурная Москва онлайн», который представляет собой подборку самых ярких культурных мероприятий города.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить