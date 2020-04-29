Джазовые музыканты проведут концерт в режиме онлайн

Онлайн-концерт, посвящённый Международному дню джаза, пройдёт 30 апреля.

Как передаёт сайт «Москва 24», в трансляции примут участие Игорь Бутман, Лариса Долина, Евгений Побожий, а также участники конкурса #Stayhomejazzchallenge из восьми регионов страны.

Отмечается, что концерты, приуроченные к Международному дню джаза, во многих странах впервые пройдут в онлайн-формате.

Ранее, как сообщала газета «Известия», на портале mos.ru запустили проект «Культурная Москва онлайн», который представляет собой подборку самых ярких культурных мероприятий города.