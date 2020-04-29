В Коми 22 населённых пункта оказались в зоне паводка
«Сегодня половодьем отрезаны от большой земли 3 района республики, 22 населённых пункта, в которых проживает более 2 тысяч человек», — сказал он в видеообращении, опубликованном во «ВКонтакте».
По его словам, во всех населённых пунктах, отрезанных паводком, есть необходимый запас медикаментов, предметов первой необходимости и продуктов.
Также организовано дежурство спасательных постов.
Ранее в МЧС сообщили, что в России 37 населённых пунктов отрезаны паводком.