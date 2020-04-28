Серия романов Терри Пратчетта «Плоский мир» будет экранизирована

Фантастические романы из цикла Терри Пратчетта «Плоский мир» получат телевизионную адаптацию.

Как сообщает Variety, основанная Терри Пратчеттом компания Narrativia заключила сделку с Motive Pictures и Endeavor Content. В рамках договора будет создана серия телевизионных фильмов на основе романов из цикла. Какие именно книги планируется экранизировать первыми, не сообщается.

В серию «Плоский мир» вошли такие произведения Пратчетта, как «Цвет волшебства», «Посох и шляпа», «Мрачный Жнец» и многие другие. Как отмечает Variety, книги будут экранизированы максимально достоверно. Это подтвердила и Рианна Пратчетт, дочь писателя и соруководитель компании Narrativia.

«В «Плоском мире» уникальные персонажи, остроумные истории и невероятные литературные образы, и мы считаем, что это должно быть реализовано на экране в той форме, которой мог бы гордиться мой отец», — приводит Variety слова Рианны Пратчетт.

Ранее стало известно, что компания Брэда Питта Plan B Entertainment экранизирует ещё не изданный роман Эдварда Эштона Mickey7 о межпланетном путешественнике.