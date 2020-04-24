Компания Брэда Питта экранизирует роман о межпланетном путешественнике

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Концерн Warner Bros. приобрёл права на экранизацию ещё неизданного научно-фантастического романа Эдварда Эштона Mickey7, производством проекта займётся компания Брэда Питта Plan B Entertainment.
Компания Брэда Питта экранизирует роман о межпланетном путешественнике
  • Pixabay

Как сообщает Deadline, публикация книги запланирована на 2021 год. Ранее роман был анонсирован в Голливуде под названием The Martian Meets Children of Time («Марсианин встречает детей времени». — RT).

В центре сюжета — жизнь участника инопланетных миссий по имени Микки. Микки, по сути, — расходный материал: его посылают на опасные задания, некоторые из которых оказываются смертельными. Однако герой не умирает: его тело каждый раз восстанавливается, а воспоминания остаются нетронутыми.

Микки 7 — седьмая итерация персонажа. Он отправляется в очередное опасное путешествие с целью колонизировать новый ледяной мир. Там его настигает личностный кризис.

Ранее сообщалось, что британский режиссёр Джонни Кэмпбелл экранизирует роман Дэвида Кеппа Cold Storage.

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