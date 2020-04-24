Компания Брэда Питта экранизирует роман о межпланетном путешественнике
- Pixabay
Как сообщает Deadline, публикация книги запланирована на 2021 год. Ранее роман был анонсирован в Голливуде под названием The Martian Meets Children of Time («Марсианин встречает детей времени». — RT).
В центре сюжета — жизнь участника инопланетных миссий по имени Микки. Микки, по сути, — расходный материал: его посылают на опасные задания, некоторые из которых оказываются смертельными. Однако герой не умирает: его тело каждый раз восстанавливается, а воспоминания остаются нетронутыми.
Микки 7 — седьмая итерация персонажа. Он отправляется в очередное опасное путешествие с целью колонизировать новый ледяной мир. Там его настигает личностный кризис.
Ранее сообщалось, что британский режиссёр Джонни Кэмпбелл экранизирует роман Дэвида Кеппа Cold Storage.