В США экранизируют роман сценариста фильма «Миссия: невыполнима» про биологическое оружие

Британский режиссёр Джонни Кэмпбелл, известный по сериалам «Дракула», «Случайная вакансия» и «Мир Дикого Запада», займётся экранизацией романа Дэвида Кеппа Cold Storage.

Как отмечает Variety, Дэвид Кепп в первую очередь известен в качестве сценариста таких блокбастеров, как «Ангелы и Демоны», «Война миров», «Миссия: невыполнима», «Парк Юрского периода» и многих других.

В 2018 году на прилавки вышел его роман Cold Storage («Заморозка»), и с тех пор несколько студий-мейджоров мечтали заполучить права на экранизацию. Paramount оказалась самой настойчивой.

Сценарий адаптирует сам Дэвид Кепп. Он же вместе с Гэвином Полоном («Собачья жизнь», «Zомбилэнд: Контрольный выстрел») займётся продюсированием картины.

Главный герой романа — агент Пентагона Роберто Диаз. В ходе расследования предполагаемой биохимической атаки он обнаруживает опасный организм, способный уничтожить всё живое на планете. Агент замораживает его и прячет под практически заброшенным военным хранилищем. Спустя десятилетия загадочный организм находит выход на поверхность. Только Диаз понимает, что это и как его остановить.

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