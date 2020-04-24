В США экранизируют роман сценариста фильма «Миссия: невыполнима» про биологическое оружие

Короткая ссылка
Британский режиссёр Джонни Кэмпбелл, известный по сериалам «Дракула», «Случайная вакансия» и «Мир Дикого Запада», займётся экранизацией романа Дэвида Кеппа Cold Storage.
В США экранизируют роман сценариста фильма «Миссия: невыполнима» про биологическое оружие
  • Reuters

Как отмечает Variety, Дэвид Кепп в первую очередь известен в качестве сценариста таких блокбастеров, как «Ангелы и Демоны», «Война миров», «Миссия: невыполнима», «Парк Юрского периода» и многих других.

В 2018 году на прилавки вышел его роман Cold Storage («Заморозка»), и с тех пор несколько студий-мейджоров мечтали заполучить права на экранизацию. Paramount оказалась самой настойчивой.

Сценарий адаптирует сам Дэвид Кепп. Он же вместе с Гэвином Полоном («Собачья жизнь», «Zомбилэнд: Контрольный выстрел») займётся продюсированием картины.

Главный герой романа — агент Пентагона Роберто Диаз. В ходе расследования предполагаемой биохимической атаки он обнаруживает опасный организм, способный уничтожить всё живое на планете. Агент замораживает его и прячет под практически заброшенным военным хранилищем. Спустя десятилетия загадочный организм находит выход на поверхность. Только Диаз понимает, что это и как его остановить.

Ранее сообщалось, что канадский режиссёр Стелла Меги приступила к работе над биографическим фильмом об американской певице и актрисе Уитни Хьюстон.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить