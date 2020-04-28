Братья Руссо поделились фотографиями со съёмок фильма «Мстители: Финал»

Режиссёры фильма «Мстители: Финал» братья Энтони Дж. Руссо и Джозеф Винсент Руссо опубликовали фотографии и видео со съёмок картины.

Постановщики выкладывали материалы в своём Twitter во время онлайн-вечеринки — просмотра ленты в ночь с 27 на 28 апреля. Как сообщает Variety, мероприятие было приурочено к годовщине премьеры картины.

Также режиссёры вышли в прямой эфир в Instagram вместе с исполнителем одной из главных ролей Робертом Дауни — младшим.

В дальнейшем Энтони и Джозеф Руссо делились воспоминаниями о ходе съёмок.

«Мы надели на Майкла Дугласа сумасшедший парик, чтобы он выглядел как Майкл Дуглас в «Улицах Сан-Франциско». Но в итоге он выглядел как Майкл Дуглас в сумасшедшем парике», — вспоминали они.

На опубликованных Руссо видео запечатлён момент знакомства актрисы Бри Ларсон с командой, а также показано, как группа ждала окончания репетиции хора в соборе, где снимали Асгард. Кроме того, съёмка проводилась в последние смены Криса Эванса и Дауни-младшего.

This is from @ChrisEvans’s last day of playing Captain America, ever. Much love and respect to you sir. What an amazing run. #AvengersAssemblepic.twitter.com/LreTlM2JrZ — Russo Brothers (@Russo_Brothers) April 28, 2020

Ранее стало известно, что компания Брэда Питта приобрела права на экранизацию ещё не изданного научно-фантастического романа Эдварда Эштона о межпланетном путешественнике.