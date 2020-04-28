Братья Руссо поделились фотографиями со съёмок фильма «Мстители: Финал»

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Режиссёры фильма «Мстители: Финал» братья Энтони Дж. Руссо и Джозеф Винсент Руссо опубликовали фотографии и видео со съёмок картины.
Братья Руссо поделились фотографиями со съёмок фильма «Мстители: Финал»
  • Reuters

Постановщики выкладывали материалы в своём Twitter во время онлайн-вечеринки — просмотра ленты в ночь с 27 на 28 апреля. Как сообщает Variety, мероприятие было приурочено к годовщине премьеры картины.

Также режиссёры вышли в прямой эфир в Instagram вместе с исполнителем одной из главных ролей Робертом Дауни — младшим.

В дальнейшем Энтони и Джозеф Руссо делились воспоминаниями о ходе съёмок. 

«Мы надели на Майкла Дугласа сумасшедший парик, чтобы он выглядел как Майкл Дуглас в «Улицах Сан-Франциско». Но в итоге он выглядел как Майкл Дуглас в сумасшедшем парике», — вспоминали они.

На опубликованных Руссо видео запечатлён момент знакомства актрисы Бри Ларсон с командой, а также показано, как группа ждала окончания репетиции хора в соборе, где снимали Асгард. Кроме того, съёмка проводилась в последние смены Криса Эванса и Дауни-младшего.

Ранее стало известно, что компания Брэда Питта приобрела права на экранизацию ещё не изданного научно-фантастического романа Эдварда Эштона о межпланетном путешественнике.

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