Сквер в Петербурге назвали в честь актёра Павла Луспекаева

Сквер в Санкт-Петербурге назвали в честь актёра Павла Луспекаева, известного по фильму «Белое солнце пустыни».

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на сайт Смольного.

Городское правительство утвердило решение топонимической комиссии и присвоило названия девяти скверам. Среди них оказалась зелёная зона на Торжковской улице, которая стала Луспекаевским сквером.

Также в городе появились Гаврский, Данилевский, Енотаевский, Лермонтовский и другие скверы.

Ранее Udm-info.ru сообщало, что улицу в Ижевске назовут в честь Героя Советского Союза Закира Султанова.