Сквер в Петербурге назвали в честь актёра Павла Луспекаева
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на сайт Смольного.
Городское правительство утвердило решение топонимической комиссии и присвоило названия девяти скверам. Среди них оказалась зелёная зона на Торжковской улице, которая стала Луспекаевским сквером.
Также в городе появились Гаврский, Данилевский, Енотаевский, Лермонтовский и другие скверы.
Ранее Udm-info.ru сообщало, что улицу в Ижевске назовут в честь Героя Советского Союза Закира Султанова.