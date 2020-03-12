Улицу в Ижевске назовут в честь Героя Советского Союза Султанова
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Об этом сообщает Udm-info.ru со ссылкой на главу города Олега Бекмеметьева.
Султанов — уроженец Малопургинского района. До Великой Отечественной войны он жил и работал в Ижевске. Ушёл добровольцем на фронт в 1942 году. Воевал на Курской дуге, получил ранение.
В боях за Варшаву Султанов и два других бойца смогли обеспечить форсирование реки. За это ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Победу встретил в Берлине. В 1946 году вернулся в Удмуртию. До 1952 года работал на мотозаводе.
Ранее kp.ru сообщал, что новые улицы в Хабаровске планируют назвать в честь героев Великой Отечественной войны.