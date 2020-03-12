Улицу в Ижевске назовут в честь Героя Советского Союза Султанова

Улицу в Ижевске назовут в честь Героя Советского Союза Закира Султанова.

Об этом сообщает Udm-info.ru со ссылкой на главу города Олега Бекмеметьева.

Султанов — уроженец Малопургинского района. До Великой Отечественной войны он жил и работал в Ижевске. Ушёл добровольцем на фронт в 1942 году. Воевал на Курской дуге, получил ранение.

В боях за Варшаву Султанов и два других бойца смогли обеспечить форсирование реки. За это ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Победу встретил в Берлине. В 1946 году вернулся в Удмуртию. До 1952 года работал на мотозаводе.

Ранее kp.ru сообщал, что новые улицы в Хабаровске планируют назвать в честь героев Великой Отечественной войны.