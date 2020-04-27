Кавказский заповедник рассказал о подготовке к летнему сезону

Кавказский заповедник рассказал о подготовке к приёму туристов в летнем сезоне.

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru.

После снятия ограничений будет доступно 16 маршрутов общей протяжённостью 635 км.

«Работы ведутся силами госинспекторов и оперативной группы заповедника. Первый этап подготовки к летнему сезону должен быть завершён до 1 мая», — заявили в заповеднике.

Как рассказал директор Сергей Шевелёв, практически завершена подготовка рекреационных объектов. На кордоне Лаура и в вольерном комплексе проведена инвентаризация.

Ранее RIA56 сообщало, что заповедники Оренбуржья и Хакасии подписали соглашение о сотрудничестве.