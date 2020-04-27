Кавказский заповедник рассказал о подготовке к летнему сезону
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- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru.
После снятия ограничений будет доступно 16 маршрутов общей протяжённостью 635 км.
«Работы ведутся силами госинспекторов и оперативной группы заповедника. Первый этап подготовки к летнему сезону должен быть завершён до 1 мая», — заявили в заповеднике.
Как рассказал директор Сергей Шевелёв, практически завершена подготовка рекреационных объектов. На кордоне Лаура и в вольерном комплексе проведена инвентаризация.
Ранее RIA56 сообщало, что заповедники Оренбуржья и Хакасии подписали соглашение о сотрудничестве.