Кавказский заповедник рассказал о подготовке к летнему сезону

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Кавказский заповедник рассказал о подготовке к приёму туристов в летнем сезоне.
Кавказский заповедник рассказал о подготовке к летнему сезону
  • © Игорь Онучин
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru.

После снятия ограничений будет доступно 16 маршрутов общей протяжённостью 635 км.

«Работы ведутся силами госинспекторов и оперативной группы заповедника. Первый этап подготовки к летнему сезону должен быть завершён до 1 мая», — заявили в заповеднике.

Как рассказал директор Сергей Шевелёв, практически завершена подготовка рекреационных объектов. На кордоне Лаура и в вольерном комплексе проведена инвентаризация.

Ранее RIA56 сообщало, что заповедники Оренбуржья и Хакасии подписали соглашение о сотрудничестве.

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