Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано у берегов Папуа — Новой Гвинеи
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у побережья Папуа — Новой Гвинеи. Об этом сообщила Геологическая служба США.
- globallookpress.com
Отмечается, что эпицентр подземных толчков располагался в 132 км восточнее города Пангуна.
Очаг залегал на глубине 16,9 км.
Информации об угрозе цунами не приводится.
Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 4,8 в Румынии.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему: