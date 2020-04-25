Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано у берегов Папуа — Новой Гвинеи

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у побережья Папуа — Новой Гвинеи. Об этом сообщила Геологическая служба США.

globallookpress.com

Отмечается, что эпицентр подземных толчков располагался в 132 км восточнее города Пангуна. Очаг залегал на глубине 16,9 км. Информации об угрозе цунами не приводится. Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 4,8 в Румынии.