Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Румынии
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8 на востоке Румынии. Об этом сообщила Геологическая служба США.
- Reuters
Отмечается, что эпицентр подземных толчков располагался в уезде Галац, который граничит с Молдавией.
Очаг залегал на глубине 10 км.
Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,5 у берегов королевства Тонга в южной части Тихого океана.
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