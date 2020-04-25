Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Румынии

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8 на востоке Румынии. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков располагался в уезде Галац, который граничит с Молдавией.

Очаг залегал на глубине 10 км.

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,5 у берегов королевства Тонга в южной части Тихого океана.