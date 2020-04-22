В «Одноклассниках» появилась возможность транслировать видеозвонок в прямой эфир

В социальной сети «Одноклассники» появилась возможность запускать трансляции видеозвонков. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Возможность выйти в прямой эфир есть у групповых звонков до 100 участников. Отмечается, что это стало возможным благодаря технологиям, реализованным разработчиками соцсети на базе собственной платформы голосовых и видеозвонков.

Теперь пользователи могут проводить прямые эфиры в своём личном профиле или группе.

Ранее соцсеть запустила афишу онлайн-событий на каждый день, чтобы поддержать тех, кто находится в режиме самоизоляции или на карантине.