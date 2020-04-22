В «Одноклассниках» появилась возможность транслировать видеозвонок в прямой эфир

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В социальной сети «Одноклассники» появилась возможность запускать трансляции видеозвонков. Об этом сообщает пресс-служба организации.
В «Одноклассниках» появилась возможность транслировать видеозвонок в прямой эфир
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Возможность выйти в прямой эфир есть у групповых  звонков до 100 участников. Отмечается, что это стало возможным благодаря технологиям, реализованным разработчиками соцсети на базе собственной платформы голосовых и видеозвонков.

Теперь пользователи могут проводить прямые эфиры в своём личном профиле или группе.

Ранее соцсеть запустила афишу онлайн-событий на каждый день, чтобы поддержать тех, кто находится в режиме самоизоляции или на карантине.

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