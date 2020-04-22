Спасатели предупредили о штормовом ветре в Тюменской области

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Спасатели предупредили о штормовом ветре 23 апреля в Тюменской области.
Спасатели предупредили о штормовом ветре в Тюменской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Ожидается переменная облачность, ночью небольшой, местами умеренный дождь, гроза, ветер южный, юго-восточный 8—13 м/с, местами порывы до 18—23 м/с. Температура составит +5…+10 °С.

Днём местами возможен небольшой дождь, ветер юго-западный, западный 8—13 м/с, местами порывы до 20 м/с. Температура составит +11…+16 °С.

В ведомстве напомнили, что от шквального ветра не стоит укрываться за остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями. Не следует находиться рядом у линий электропередачи, деревьев, рекламных щитов.

17 апреля портал «Юга.ру» сообщал, что ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредило о возможных последствиях сильного ветра.

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