В Удмуртии рассказали о ходе реконструкции Национальной библиотеки
- © Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
В здании продолжается ремонт. Установлены окна. Идёт монтаж внутренних инженерных систем, близятся к завершению работы на крыше и фасаде.
В новом корпусе полностью возвели железобетонный каркас. Строятся стены, перегородки и лестницы.
Библиотеку закрыли в 2013 году. Работы по реконструкции начались в 2019-м.
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