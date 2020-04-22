В Удмуртии рассказали о ходе реконструкции Национальной библиотеки

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Реконструкцию Национальной библиотеки Удмуртии планируют завершить в 2021 году.
В Удмуртии рассказали о ходе реконструкции Национальной библиотеки
  • © Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

В здании продолжается ремонт. Установлены окна. Идёт монтаж внутренних инженерных систем, близятся к завершению работы на крыше и фасаде.

В новом корпусе полностью возвели железобетонный каркас. Строятся стены, перегородки и лестницы.

Библиотеку закрыли в 2013 году. Работы по реконструкции начались в 2019-м.

Ранее искусствовед и главный редактор журнала «Проект Балтия» Владимир Фролов в беседе с «Невскими новостями» прокомментировал сообщения об открытии конкурса на реконструкцию оранжереи Таврического сада.

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