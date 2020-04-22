Театр на Таганке отметит день рождения в режиме онлайн

Московский Театр на Таганке отпразднует день рождения в формате онлайн-конференции.

Как передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города, встреча пройдёт 23 апреля на официальном сайте театра.

В рамках онлайн-конференции артисты труппы театра и художественный руководитель Ирина Апексимова споют гимн Театра на Таганке — песню Владимира Высоцкого «Дорога», а также вспомнят историю спектакля «Добрый человек из Сезуана» и стоявших у истоков театра Владимира Высоцкого, Леонида Филатова и Юрия Любимова.

Отмечается, что датой своего основания театр считает 23 апреля 1964 года, когда выпускники Театрального училища имени Бориса Щукина сыграли свой дипломный спектакль на сцене Московского театра драмы и комедии.

Ранее «Невские новости» сообщали, что ГИТИС совместно с Театральным институтом им. Б. Щукина организовал занятия для повышения квалификации актёров во время режима самоизоляции.