В Гидрометцентре рассказали о погоде до конца недели в Москве

Погода в Москве до конца текущей недели будет ниже климатической нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На удивление однородная погода. Температура будет ниже нормы до конца недели. Ночные температуры около 0 °С, в ночь на четверг и вовсе отрицательные, а днём +6...+8 °С», — сообщил он.

Вильфанд отметил, что температура в столице будет ниже нормы на 3—4 °С.

«Только к выходным температура начнёт приближаться к норме», — заявил синоптик.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова предупредила об ожидающейся ненастной погоде в Москве в течение текущей недели.