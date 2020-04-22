В Гидрометцентре рассказали о погоде до конца недели в Москве

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Погода в Москве до конца текущей недели будет ниже климатической нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В Гидрометцентре рассказали о погоде до конца недели в Москве
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«На удивление однородная погода. Температура будет ниже нормы до конца недели. Ночные температуры около 0 °С, в ночь на четверг и вовсе отрицательные, а днём +6...+8 °С», — сообщил он.

Вильфанд отметил, что температура в столице будет ниже нормы на 3—4 °С.

«Только к выходным температура начнёт приближаться к норме», — заявил синоптик.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова предупредила об ожидающейся ненастной погоде в Москве в течение текущей недели.

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