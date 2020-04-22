В Гидрометцентре рассказали о погоде до конца недели в Москве
- © РИА Новости
«На удивление однородная погода. Температура будет ниже нормы до конца недели. Ночные температуры около 0 °С, в ночь на четверг и вовсе отрицательные, а днём +6...+8 °С», — сообщил он.
Вильфанд отметил, что температура в столице будет ниже нормы на 3—4 °С.
«Только к выходным температура начнёт приближаться к норме», — заявил синоптик.
Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова предупредила об ожидающейся ненастной погоде в Москве в течение текущей недели.