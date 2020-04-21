Синоптики предупредили о ненастной погоде в Москве

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT, какая погода ожидается в столице на этой неделе.

«Всё-таки сегодня погода солнечная, без осадков, воздух за счёт солнца прогреется до +10…+11 °С. В последующие дни усилится влияние циклона, который кружит над Уралом, и погода будет менее комфортной», — рассказала Позднякова.

Синоптик также предупредила о северном ветре, порывы которого могут достигать 15—20 м/с.

Также, по её словам, в ночные, а иногда и в дневные часы ожидаются осадки.

«Температура в ночные часы будет около 0 °С, может быть, только в центре города она будет слабоположительная. Дневная температура 22 и 23 апреля будет около +6...+7 °С», — рассказала метеоролог.

Позднякова добавила, что в последующие дни не ожидается существенного повышения дневной температуры.

«То есть погода ненастная, скорее всего, апрель в Москве окажется с отрицательной аномалией температуры воздуха», — заключила она.

Ранее стало известно, что в Москве во вторник, 21 апреля, ожидается до +11 °С.