Синоптики предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Нижегородской области

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Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Нижегородской области.
Синоптики предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Нижегородской области
  • © Владимир Вяткин
  • РИА Новости

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

По прогнозу, вечером во вторник, 21 апреля, и в течение среды, 22 апреля, ожидается усиление северо-восточного ветра. Порывы могут составить до 13 — 18 м/с.

На востоке региона ночью и днём 22 апреля прогнозируются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области 22 апреля ожидаются сильные дожди, грозы и ветер с порывами до 22 м/с.

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