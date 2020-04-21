Синоптики предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Нижегородской области

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Нижегородской области.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

По прогнозу, вечером во вторник, 21 апреля, и в течение среды, 22 апреля, ожидается усиление северо-восточного ветра. Порывы могут составить до 13 — 18 м/с.

На востоке региона ночью и днём 22 апреля прогнозируются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области 22 апреля ожидаются сильные дожди, грозы и ветер с порывами до 22 м/с.