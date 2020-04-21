В Челябинской области объявили штормовое предупреждение

В Челябинской области 22 апреля ожидаются сильные дожди, грозы и ветер с порывами до 22 м/с.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу управления автодорог «Южный Урал».

«Просим водителей быть внимательными за рулём, по возможности отказаться от дальних поездок. Если это невозможно, то выбирать скорость, исходя из погоды, чтобы при опасности можно было принять необходимые меры вплоть до остановки транспорта. Если вы припарковались на обочине, обязательно выставьте знак аварийной остановки и включите аварийную сигнализацию», — предупредили в ведомстве.

Ранее, как сообщало «Реальное время», в ГУ МЧС России по Республике Татарстан предупредили об ухудшении погодных условий.