МЧС предупредило об усилении ветра до 17 м/с в Москве
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- РИА Новости
«В период с 14:00 до 21:00 21 апреля местами по Московской области ожидается усиление северного ветра с порывами 12—17 м/с», — указано в тексте.
В ведомстве посоветовали убрать хозяйственные вещи с балконов.
Также рекомендовано обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT, какая погода ожидается в столице на этой неделе.