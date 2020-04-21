МЧС предупредило об усилении ветра до 17 м/с в Москве

В Москве ожидается усиление ветра с порывами до 17 м/с, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

«В период с 14:00 до 21:00 21 апреля местами по Московской области ожидается усиление северного ветра с порывами 12—17 м/с», — указано в тексте.

В ведомстве посоветовали убрать хозяйственные вещи с балконов.

Также рекомендовано обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT, какая погода ожидается в столице на этой неделе.