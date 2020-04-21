Александр Рогов посоветовал женщинам не отказываться от макияжа в самоизоляции

Стилист и телеведущий Александр Рогов дал рекомендации для тех, кто в настоящее время находится в карантине или самоизоляции из-за ситуации с распространением коронавируса.

В рекомендациях из шести пунктов, озаглавленных как «Шесть советов от Александра Рогова: как стильно жить в карантине», стилист советует женщинам не забывать про внешний вид.

«Причёску и макияж дома тоже никто не отменял. Сделайте симпатичную гульку с небрежно выбивающимися локонами. В помощь BB-крем плюс слегка подкрасить щёчки и ресницы — этого будет достаточно», — цитирует Рогова пресс-служба телеканала СТС.

Также стилист посоветовал купить пижаму из немнущегося шёлка, в свободное время изучать модные интернет-ресурсы, провести ревизию гардероба и сдать ненужные вещи в комиссионные магазины.

«Увлечься хендмейдом: поработать над наскучившей вам одеждой. При помощи хлорки и отбеливателя преобразить джинсы, изменить трикотажный свитер или футболку, освоив вышивку мулине. Вариантов много, главное — желание», — уверяет телеведущий.

Также он посоветовал решившимся на покупки в интернете приобретать только ту одежду, которую они уже примеряли, и обязательно ориентироваться на размерную сетку.

Советы приурочены к премьере телепрограммы «Рогов дома», которая станет временной заменой шоу «Рогов в городе» на СТС.

«Рогов продолжит преображать девушек со всей России, но теперь в режиме самоизоляции... Съёмки программы проходят в квартире самого Рогова. Известный стилист покажет, как делает зарядку, кормит любимого кота, и даже пригласит камеру в святая святых — в свою гардеробную», — рассказали на телеканале.

Ранее сообщалось, что мексиканский режиссёр Гильермо дель Торо посоветовал фильмы и книги на время самоизоляции.