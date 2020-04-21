Гильермо дель Торо посоветовал фильмы и книги на время самоизоляции

Мексиканский режиссёр лауреат двух премий «Оскар» Гильермо дель Торо опубликовал на своей странице в Twitter список книг и фильмов, которые он читает и смотрит во время самоизоляции.

Дель Торо посоветовал подписчикам «Лицо женщины» Густава Муландера, «Вакантное место» Эрманно Ольми и «Водяные лилии» Селин Скьяммы.

Вместе с детьми режиссёр смотрит такие классические ленты, как мюзикл «Поющие под дождём» Джина Келли и Стэнли Донена и триллер «Окно во двор» Альфреда Хичкока. Актрисе, режиссёру и сценаристу Саре Полли он посоветовал показать детям мультфильм Брэда Бёрда «Стальной гигант», картины Хаяо Миядзаки, «Красную черепаху», мультсериалы «Время приключений» и «Гравити Фолз».

Кроме того, режиссёр рассказал, что пересмотрел несколько картин Митчелла Лейзена («Лёгкая жизнь», «Смерть берёт выходной», «Полночь», «Задержите рассвет»), и обратил внимание фолловеров на несколько популярных телевизионных проектов — сериалы «Озарк» и «Лучше звоните Солу», а также кулинарное шоу Chopped.

Из литературы дель Торо предпочитает прозу мексиканского писателя Хуана Рульфо. Режиссёр подчеркнул, что произведения Рульфо — самое впечатляющее из всего, что было написано на мексиканском языке.

«Это музыка, симфония, которая выражает саму нашу сущность, и я считаю, что её практически невозможно перевести или адаптировать», — рассказал режиссёр.

Также дель Торо читал книги американского фантаста Уильяма Линдсэя Грешама, автора «Аллеи кошмаров».

Гильермо дель Торо призвал коллег присоединиться к нему и написать, что они читают и смотрят в самоизоляции. В комментариях к публикации о своём досуге рассказали режиссёры Даррен Аронофски, Райан Джонсон, Скотт Дерриксон, сценаристы Ари Астер, Ава Дюверней, актриса Сара Полли и другие.

Скотт Дерриксон заявил, что он помешался на сериале Алекса Гарланда «Разрабы», который недавно вышел на Hulu.

«Это захватывающий триллер, основанный на некоторых очень продвинутых научных/философских теориях о многих мирах, и визуальные эффекты в нём великолепны», — написал он.

Также в список его рекомендаций вошли фильмы «Расёмон» Акиры Куросавы, «Таксист» Мартина Скорсезе, «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта, «Полтергейст» Тоуба Хупера и «Семь» Дэвида Финчера.

Даррен Аронофски назвал несколько фильмов, которые он посмотрел за 40 дней самоизоляции. В их числе драмеди «Бартон Финк» братьев Коэн, «Амели» Жан-Пьера Жёне, «Расёмон» Акиры Куросавы и «Вспомнить всё» Пола Верховена.

Также Аронофски рассказал, что он в последние недели читал Генри Торо и Пабло Неруду, слушал группу KMLN и Шуберта.

Джеймс Ганн практически не выходит из дома шесть недель. Он читает сборник статей Малкольма Гладуэлла «Что видела собака», смотрит сериал Стива Конрада «Патриот» и слушает новый альбом Джесси Рейес.