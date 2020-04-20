Синоптики предупредили об усилении ветра до 23 м/с в Курганской области

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Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Курганской области в ближайшие дни.
Синоптики предупредили об усилении ветра до 23 м/с в Курганской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По прогнозу, 22 апреля ветер усилится до 7—12 м/с, при порывах — до 15—20 м/с. Температура воздуха может подняться до +24 °С, местами вероятны грозы и небольшой дождь.

23 апреля порывы ветра могут составить до 23 м/с. Температура упадёт до +8...+13 °С. Возможны дожди.

Также стало известно, что в ближайшие трое суток в степных и предгорных районах Крыма прогнозируют заморозки (-3...-1 °С) на почве и в воздухе по ночам и утрам. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Ранее в Крыму предупредили об усилении ветра до 22 м/с.

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