В Крыму предупредили об усилении ветра до 22 м/с
- РИА Новости
«Температура воздуха ночью — +3…+8 °С, днём — +9…+14 °С, в горах — +3…+8 °С», — приводит РИА Новости Крым сообщение регионального гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, в Симферополе будет облачно, ночью и утром ожидается дождь, местами сильный, днём кратковременный.
В Севастополе — переменная облачность.
На Южном берегу Крыма будет облачно, ожидаются дождь и северо-западный ветер до 22 м/с.
17 апреля портал «Юга.ру» сообщал, что ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредило о возможных последствиях сильного ветра.