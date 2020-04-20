В Крыму предупредили об усилении ветра до 22 м/с

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Синоптики предупредили об усилении северо-западного ветра в Крыму до 22 м/с в связи с прохождением холодного атмосферного фронта.
В Крыму предупредили об усилении ветра до 22 м/с
  • РИА Новости

«Температура воздуха ночью — +3…+8 °С, днём — +9…+14 °С, в горах — +3…+8 °С», — приводит РИА Новости Крым сообщение регионального гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в Симферополе будет облачно, ночью и утром ожидается дождь, местами сильный, днём кратковременный.

В Севастополе — переменная облачность.

На Южном берегу Крыма будет облачно, ожидаются дождь и северо-западный ветер до 22 м/с. 

17 апреля портал «Юга.ру» сообщал, что ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредило о возможных последствиях сильного ветра.

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