В Крыму предупредили об усилении ветра до 22 м/с

Синоптики предупредили об усилении северо-западного ветра в Крыму до 22 м/с в связи с прохождением холодного атмосферного фронта.

«Температура воздуха ночью — +3…+8 °С, днём — +9…+14 °С, в горах — +3…+8 °С», — приводит РИА Новости Крым сообщение регионального гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в Симферополе будет облачно, ночью и утром ожидается дождь, местами сильный, днём кратковременный.

В Севастополе — переменная облачность.

На Южном берегу Крыма будет облачно, ожидаются дождь и северо-западный ветер до 22 м/с.

17 апреля портал «Юга.ру» сообщал, что ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредило о возможных последствиях сильного ветра.