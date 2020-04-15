Синоптики предупредили об усилении ветра до 23 м/с в Татарстане

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Татарстане в четверг, 16 апреля.

Об этом сообщает Inkazan.ru со ссылкой на республиканский Гидрометцентр.

По прогнозу, ожидается юго-западный ветер. Ночью возможны порывы до 18—23 м/с, днём — местами до 15—18 м/с.

В целом будет облачная погода с прояснениями. В ночное время прогнозируется дождь и мокрый снег, в дневное — местами дожди. Ночью и утром на дорогах вероятна гололедица.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с Newinform рассказал о погоде в третьей декаде апреля.