Московский кинофестиваль пройдёт с 1 по 8 октября
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«Такие даты утвердила Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF), которая занимается аккредитацией международных кинофестивалей», — приводит сайт «Москва 24» сообщение пресс-службы фестиваля.
Отмечается, что новые даты являются оптимальными, чтобы обеспечить безопасное проведение мероприятия.
Первоначально фестиваль должен был пройти с 22 по 29 апреля, но было принято решение перенести киносмотр из-за коронавируса.
Ранее сообщалось, что Московский международный кинофестиваль (ММКФ) перенесён из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
В марте телеведущая и кинокритик Екатерина Мцитуридзе в беседе с Inforeactor прокомментировала сообщения об отмене Каннского кинофестиваля из-за ситуации с коронавирусом.