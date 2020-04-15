Московский кинофестиваль пройдёт с 1 по 8 октября

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Московский международный кинофестиваль (ММКФ) пройдёт в столице с 1 по 8 октября.
Московский кинофестиваль пройдёт с 1 по 8 октября
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«Такие даты утвердила Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF), которая занимается аккредитацией международных кинофестивалей», — приводит сайт «Москва 24» сообщение пресс-службы фестиваля.

Отмечается, что новые даты являются оптимальными, чтобы обеспечить безопасное проведение мероприятия.

Первоначально фестиваль должен был пройти с 22 по 29 апреля, но было принято решение перенести киносмотр из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что Московский международный кинофестиваль (ММКФ) перенесён из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В марте телеведущая и кинокритик Екатерина Мцитуридзе в беседе с Inforeactor прокомментировала сообщения об отмене Каннского кинофестиваля из-за ситуации с коронавирусом.

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