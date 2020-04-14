Дом Иоганна Альбрехта в Петербурге признали памятником регионального значения

Дом Иоганна Альбрехта на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге признали памятником регионального значения.

Об этом сообщает kp.ru.

Здание добавлено в единый государственный реестр.

«В рамках историко-культурной экспертизы прослежена история изменений архитектурного облика дома на протяжении двух столетий», — заявили в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Строение состоит из основной двухэтажной части, возведённой в 1742 году и отделённой от следующих этажей декоративным широким фризом с лепными фигурными консолями и нишами под окнами. Третий этаж был надстроен в 1760—1770 годах, два последних этажа — в 1931 году.

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