Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья Новой Зеландии
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в акватории Тихого океана рядом с Новой Зеландией. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
- Reuters
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 196 км на юго-восток от острова Рауль.
Очаг залегал на глубине 10 км.
Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,1 вблизи японской столицы — Токио.
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