Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья Новой Зеландии

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в акватории Тихого океана рядом с Новой Зеландией. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Reuters

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 196 км на юго-восток от острова Рауль. Очаг залегал на глубине 10 км. Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,1 вблизи японской столицы — Токио.