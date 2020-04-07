У Северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,5

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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у северных Курильских островов.
У Северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,5
  • globallookpress.com

«Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано во вторник в 17:27 (09:27 мск). Его эпицентр располагался в точке с координатами 49,3 градуса северной широты и 157,6 градуса восточной долготы — в 187 км юго-восточнее Северо-Курильска на острове Парамушир», — приводит РИА Новости слова начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елены Семёновой.

Очаг землетрясения находился на глубине 59 км.

По её словам, подземные толчки ощутили жители Северо-Курильска.

2 апреля сообщалось, что вулкан Эбеко на северокурильском острове Парамушир выбросил столб пепла на высоту до 1,7 км над уровнем моря.

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