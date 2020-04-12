Российская певица Татьяна Буланова госпитализирована с микроинсультом, её состояние стабильное.

«Ситуация стабильная, ей стало намного лучше. Она под наблюдением врачей... Можно сказать, что это микроинсульт», — приводит РИА Новости слова представителя артистки Константина Сергеева.

Он отметил, что Буланова почувствовала себя плохо два дня назад.

«Почувствовала она себя плохо, наверное, дня два назад, но это же не то, что человек там потерял сознание и уехал на скорой», — сказал он.

Сергеев выразил надежду, что артистка в скором времени поправится.

Ранее Буланова рассказала о том, когда пришла к успеху.