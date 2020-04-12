Татьяна Буланова госпитализирована

Короткая ссылка
Российская певица Татьяна Буланова госпитализирована с микроинсультом, её состояние стабильное.
Татьяна Буланова госпитализирована
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Ситуация стабильная, ей стало намного лучше. Она под наблюдением врачей... Можно сказать, что это микроинсульт», — приводит РИА Новости слова представителя артистки Константина Сергеева.

Он отметил, что Буланова почувствовала себя плохо два дня назад.

«Почувствовала она себя плохо, наверное, дня два назад, но это же не то, что человек там потерял сознание и уехал на скорой», — сказал он.

Сергеев выразил надежду, что артистка в скором времени поправится.

Ранее Буланова рассказала о том, когда пришла к успеху.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить