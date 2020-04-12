Синоптики предупредили о колебаниях температуры в Москве

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, какая погода ожидается в Москве и области на следующей неделе.

«На следующей неделе и температурный режим, и режим атмосферного давления будут меняться. В начале недели, 13-го числа, атмосферное давление низкое, погоду будет определять приближающийся атлантический циклон, он принесёт нам тепло в дневные часы и местами небольшой дождь. Очень тёплыми будут сутки 14-го числа, во вторник. Ночная температура будет мало отличаться от дневной. Минимальная температура в Москве составит +8...+10 °С, максимальная — +9...+11 °С», — рассказала Позднякова.

По её словам, 15 апреля атмосферное давление начнёт расти.

«Погода облачная, временами будут приниматься осадки. Не исключено, что это будет снежная крупа... Минимальная температура в Москве останется около 0 °С градусов, дневная — +5...+7 °С. В последующие дни — небольшие осадки. Ночная температура за счёт значительных прояснений останется около 0 °С, дневная начнёт постепенно повышаться», — отметила синоптик.

Она добавила, что в Москве будет около +10...+11 °С.

«Вот такие колебания температуры и атмосферного давления ожидают жителей столичного региона в предстоящую неделю», — заключила Позднякова.

Ранее стало известно, что в Москве в воскресенье, 12 апреля, ожидается до +4 °С.