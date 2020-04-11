Умер актёр Дитер Лазер
Немецкий актёр Дитер Лазер, сыгравший роль доктора Хайтера в фильме «Человеческая многоножка», скончался в Берлине в возрасте 78 лет. Об этом информирует TMZ.
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Отмечается, что о его смерти сообщила супруга актёра.
По её словам, он скончался 29 февраля.
Он снялся в более 60 фильмах и сериалах.
В марте актёр Макс фон Сюдов скончался в своём доме во Франции в возрасте 90 лет.
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