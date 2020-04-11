Умер актёр Дитер Лазер

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Немецкий актёр Дитер Лазер, сыгравший роль доктора Хайтера в фильме «Человеческая многоножка», скончался в Берлине в возрасте 78 лет. Об этом информирует TMZ.
Умер актёр Дитер Лазер
  • © Six Entertainment

Отмечается, что о его смерти сообщила супруга актёра.

По её словам, он скончался 29 февраля.

Он снялся в более 60 фильмах и сериалах. 

В марте актёр Макс фон Сюдов скончался в своём доме во Франции в возрасте 90 лет. 

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