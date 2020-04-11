Умер актёр Дитер Лазер

Немецкий актёр Дитер Лазер, сыгравший роль доктора Хайтера в фильме «Человеческая многоножка», скончался в Берлине в возрасте 78 лет. Об этом информирует TMZ.

Отмечается, что о его смерти сообщила супруга актёра.

По её словам, он скончался 29 февраля.

Он снялся в более 60 фильмах и сериалах.

В марте актёр Макс фон Сюдов скончался в своём доме во Франции в возрасте 90 лет.