Умер актёр из сериала «Игра престолов» Макс фон Сюдов
- Reuters
«С разбитым сердцем, с бесконечной печалью, с невыносимой болью мы должны сообщить, что Макс фон Сюдов ушёл из жизни 8 марта 2020 года», — рассказала жена актёра Катрин фон Сюдов.
Отмечается, что он сыграл роль трёхглазого ворона в сериале «Игра престолов».
Фон Сюдов также снимался в фильмах «Седьмая печать», «Земляничная поляна» и других.
Ранее сообщалось, что американский актёр Дэвид Пол, известный по ролям в фильмах «Варвары» (1987) и «Няньки» (1994), умер на 63-м году жизни.