Умер актёр из сериала «Игра престолов» Макс фон Сюдов

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Актёр Макс фон Сюдов скончался 8 марта в своём доме во Франции в возрасте 90 лет. Об этом информирует The Sun.
Умер актёр из сериала «Игра престолов» Макс фон Сюдов
  • Reuters

«С разбитым сердцем, с бесконечной печалью, с невыносимой болью мы должны сообщить, что Макс фон Сюдов ушёл из жизни 8 марта 2020 года», — рассказала жена актёра Катрин фон Сюдов.

Отмечается, что он сыграл роль трёхглазого ворона в сериале «Игра престолов».

Фон Сюдов также снимался в фильмах «Седьмая печать», «Земляничная поляна» и других.

Ранее сообщалось, что американский актёр Дэвид Пол, известный по ролям в фильмах «Варвары» (1987) и «Няньки» (1994), умер на 63-м году жизни.

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